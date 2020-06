Der Vergnügungspark Disneyland Paris wird unterteilt in zwei Themenparks, Disneyland Park und Walt Disney Studios Park. Disneyland Park besitzt insgesamt fünf Themenländer – Main Street USA, Adventureland, Discoverlany, Frontierland und natürlich Fantasyland, wo Sie das berühmte märchenhafte Dornröschen-Schloss finden. Jedes Themenland für sich bietet Ihnen zahlreiche Eindrücke, ein riesiges Unterhaltungsangebot und natürlich jede Menge Spaß, ob Sie sich nun auf die Spuren von Indiana Jones begeben oder sich in den Wilden Westen entführen lassen. Besuchen Sie auch den Walt Disney Studios Park, wo Sie an der Studio Tram Tour teilnehmen oder die vielen Fahrgeschäfte ausprobieren können. Es erwarten Sie insgesamt vier Studiobereiche, die Ihnen die Chance bieten, einmal hinter die Kulissen von Film und Fernsehen zu schauen.