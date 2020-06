Gerade bei der heute doch recht großen Auswahl an Streaming-Diensten ist die Frage interessant, in welchem Preissegment hier Disney+ angesiedelt ist. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die Angebote an Filmen und Serien bei den einzelnen Diensten stark unterschiedlich sind. So können Sie bei Disney+ zugreifen auf zahlreiche Filme und Serien von Pixar, Disney und auch Star Wars.

Andere Streaming-Dienste haben ein Sortiment, das so nicht vergleichbar ist. Daher ist es schwierig, einen Streaming-Dienst in ein Preissegment einzuordnen. Gerade in Hinblick auf die Auswahl an Filmen und Serien kann jedoch gesagt werden, dass Disney+ in einem eher günstigen Preissegment einzuordnen ist. Ein großer Vorteil ist bei dem Anbieter auch, dass Sie nicht mit zusätzlichen Kosten rechnen müssen. Alle Filme und Serien sind im Preis bereits enthalten.