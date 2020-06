Neukunden und Erstbesteller gehen am besten in den Newsletterbereich und geben hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Danach erhalten Sie einen Gutscheincode, dass Zahlen und Buchstaben besteht, um sich ihren persönlichen Sparvorteil zu sichern. Darüber hinaus landen auch preisreduzierte Einrichtungen Möbelstücke direkt im Onlineshop, die sie zwar nicht mit anderen Gutscheinen kombinieren, aber zum absoluten top Preis nachhause bestellen. Achten Sie bei der Bestellung auf die Eingabe der korrekten Daten und die Produktmaße, um Fehlbestellungen zu vermeiden. Viele Möbelkollektionen sind mit einem zeitlich begrenzten Rabatt versehen, der in einem bestimmten Mindestbestellwert gebunden ist. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, berechnet das System ihren persönlichen Sparvorteil direkt an der Kasse. Unabhängig davon können Sie an Bekannte und Freunde Geschenkgutscheine weitergeben oder selbst über das ganze Jahr Schritt für Schritt auf die Bestellungen anrechnen lassen. Vollkommen kostenlos bekommen Sie die neuesten Ratgeber und Artikel im Magazin. Hier widmet sich die Fachredaktion den neusten Möbel und Einrichtungstrends und liefert Ihnen praktische Tipps, die beim Kauf helfen.

Sie selbst haben es in der Hand, wie viel sie für ihre Einrichtungen die Möbelstücke bezahlen. In den jeweiligen Möbelkategorien und Themenwelten können Sie die Produkte dem Preis nach ordnen und mit dem günstigsten beginnen. Dann erscheinen die Topseller immer ganz oben. Bedenken Sie, dass die meisten preisreduzierten Möbel nicht mehr mit einem vorsätzlichen Coupon kompatibel sind. Arbeitstisch, Sitzmöbel, Empfangstheke, Gartenmöbel und Arbeitsschutz: die Kategorien im Onlineshop sind vielfältig, aber alle mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis verbunden. So können Sie bei der Einrichtung des Wohn- und Arbeitsbereichs bares Geld sparen Und das Maximum aus kleineren und verwinkelten Räumen herausholen.