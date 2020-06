Sie brauchen eigentlich gar keine Filiale bei Ihrer Bank, da Sie alles über das Online-Banking abwickeln und auch zu den Mitarbeitern lieber per Mail in Kontakt treten? Dann gehören Sie zur Zielgruppe der DKB. Die Bank wurde 1990 mit dem Namen „Deutsche Kreditbank“ gegründet und wollte ursprünglich Kredite für die deutschen Kunden anbieten. Bis heute können Sie einen Kredit über die DKB aufnehmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Inzwischen wurde das Angebot jedoch auch deutlich erweitert. So ist die Bank ein Anbieter für Girokonten und Kreditkarten. Durch die fehlenden Filialen können die Produkte deutlich günstiger an die Kunden weitergegeben werden. Doch nicht nur Privatkunden sind eine wichtige Zielgruppe. Auch die Geschäftskunden gehören zu den Nutzern der DKB. Bei der DKB arbeiten Experten für verschiedene Gebiete, unter anderem auch für die Wohnungswirtschaft Landwirtschaft und Ernährung oder die Erneuerbaren Energien. Dadurch können Geschäftskunden hier effektiv bedient werden.