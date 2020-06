Hochwertige Tiernahrung für verantwortungsbewusste Tierhalter kostet etwas mehr als die Billignahrung aus den Supermärkten. Sie können dennoch beim Tierfutterkauf sparen, wenn Sie die Rabattaktionen im Shop im Auge behalten. Entdecken Sie Hinweise zu den ersten Tierbedarf-Deals gleich auf der Startseite. In der Sparte „Besonders beliebt“ dürfen Sie sich auf ausgesuchte Tierarzneien, Hundefutter und Zusatznahrung mit kräftigen Preisnachlässen freuen. Sparen Sie zuweilen bis zu 5 Euro auf die Markenprodukte beim Online-Kauf.

Auch in Spezialrubriken wie: „Jetzt Ihren Hund beim Fellwechsel unterstützen“ stoßen Sie regelmäßig auf rabattierte Markenwaren. Sie sehen im Haustiershop zwar kein DogCatPet-Sale mit Sparpreisen und können in keinem Outlet nach Aktionen forschen. Dafür stellt Ihnen der Händler preislich interessante Produkte in der Kategorie „%Angebote“ vor. Finden Sie Tiernahrung und Supplemente in Form von Kapseln, Kautabletten, Pellets, Spot On, Tabletten, Trockenfutter oder Flüssigkeit zu Vorteilkonditionen.