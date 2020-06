Ich liebe ja Pizza über alles. Ich finde, Pizza ist einfach das perfekte Essen. Sie macht satt, sie ist vielseitig, sie schmeckt sogar kalt gut und sie macht mich einfach glücklich. Ich wollte früher sogar als Pizza-Bäcker arbeiten. Mein Vater, der mir mein Jura-Studium finanziert hatte, drohte mir allerdings damit, mich in diesem Fall zu enterben. So habe ich meine Pläne auf später verschoben – bin aber leidenschaftlicher Pizza-Esser geblieben. Am liebsten mag ich Pizza Hawaii. In meinem Bekanntenkreis kann das niemand verstehen. Aber es ist auch völlig in Ordnung so – so muss ich mit niemandem teilen. Würde ich ehrlich gesagt auch so nicht tun, aber zumindest ist dann keiner sauer.