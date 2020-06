Erstbesteller sollten sich für den Newsletter anmelden und ein Kundenkonto erstellen. Dann gibt es als Dankeschön schon einmal einen Nachlass von zum Beispiel 15 % auf die nächste Bestellung. Sie verrechnen diese Gutschrift direkt an der Kasse vor Abschluss der Bestellung. Aber auch bestandskunden profitieren von den günstigen Preisen, den vielen modischen Schnäppchen und Rabatten, die regelmäßig auf der Startseite des Modeshops auftauchen. So gibt es je nach Warenwert steigende Rabatte und Preisnachlässe sowie einen regelmäßigen Schlussverkauf nach jeder Saison. Shoppen Sie auch den Daily Look für 24 Stunden mit einem Rabatt von mehr als 60 % und machen Sie mit dem passenden Code auch die Accessoires passend zum Outfit günstiger.

Nehmen Sie an dem exklusiven VIP Programm von DressLily teil und profitieren Sie von vielen Privilegien, die in einer Mitgliedschaft verfügbar werden. DressLily fordert dafür einen gewissen Umsatz pro Jahr und eine bestimmte Anzahl an Bestellungen. VIPs profitieren von günstigen Extras, modischen Features und einem Rundum-Service, der sich schnellstmöglich um Ihre Wünsche kümmert.