Gerade wer in der Großstadt lebt, kennt es: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man gut unterwegs und spart sich die oft anstrengende Parkplatzsuche. Doch manchmal braucht man dann eben doch ein Fahrzeug. Und hier hilft DriveNow weiter. Sie können nach Lust und Laune ein Fahrzeug mieten, durch Ihre Stadt fahren und es dann einfach innerhalb des Geschäftsgebiets wieder abstellen. Bei DriveNow gibt es keine festen Abhol- und Rückgabestationen. Der beliebte Carsharing-Service stellt in den deutschen Geschäftsgebieten mehr als 3.000 Fahrzeuge zur Verfügung. Wählen Sie aus Modellen von BMW und MINI. Die Fahrzeuge stehen in ausgewählten deutschen Städten zur Abfahrt für Sie bereit, Sie können die Reservierung Ihres Wunschfahrzeugs bequem online vornehmen und dabei auch noch mit Hilfe eines DriveNow-Gutscheins sparen.