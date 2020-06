"Seit Jahren treffe ich mich so gut wie jedes Wochenende mit meinen Freunden in einem Irish Pub. Ich liebe die Atmosphäre dort und natürlich das Guinness. Dort schauen wir uns die Spiele der League of Ireland Premier Division an und fiebern mit den Fußballmannschaften Bohemians Dublin und den Shamrock Rovers mit. An einem Abend kamen die Jungs und ich auf die Idee, doch mal das „Original“ auszuprobieren. Wir planten also, nach Irland zu reisen und dort mal ein Spiel live zu erleben.

Und natürlich hatten wir vor, uns gleich einige der Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wenn wir schon nach Dublin fliegen wollten, dann sollte es nicht nur um Guinness und Fußball gehen, sondern wir wollten die Leute, die Kultur und die Stadt Dublin richtig kennenlernen. Einer meiner Freunde hatte vom Dublin Pass gehört. Mit diesem sollte man kostenlos Eintritt zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten bekommen sowie an den meisten Eingängen nicht mehr anstehen müssen. Außerdem war es mit dem Dublin Pass möglich, die Buss zu nutzen, um zu den einzelnen Attraktionen zu gelangen. Das hört sich super an.

Also holten wir uns für die Gruppe den Dublin Pass schon vor unserem Abflug. In der Stadt funktionierte alles so, wie beschrieben. Wir konnten lange Schlangen umgehen und viele de Attraktionen kostenlos anschauen. Auch die Hop-on-Hop-Off-Touren mit den Bussen funktionierten reibungslos. So bekamen wir viele Sehenswürdigkeiten zu sehen, lernten Dublin kennen und hatten am Abend noch genug Zeit, uns in einem echten Irish Pub ein frisches Guinness zu gönnen. Zusammen mit einem Live-Spiel der Bohemians Dublin erlebten wir eine fantastische Zeit, die wir unbedingt wiederholen wollen. Da ich bei der Bestellung des Dublin Pass einen Gutschein genutzt hatte, freute ich mich natürlich noch mehr, denn immerhin konnte ich Geld sparen."