Alles begann 1978, als sich James Dyson über seinen Staubsauger ärgerte. Unzufrieden mit dem Gerät, entwickelte er die Idee, ein besseres zu entwickeln, mit dem nicht nur er selbst, sondern auch andere Nutzer wirklich zufrieden sein konnten. Es sollte 5 Jahre Entwicklungsarbeit sowie 5.127 Prototypen benötigen, bis der erste beutellose Staubsauger von Dyson das Licht der Welt erblickte. Die Mühe und Zeit sollten sich aber lohnen, denn heute ist Dyson ein weltweit erfolgreiches Unternehmen, dessen Produkte in mehr als 65 Ländern verkauft werden. Was als Ein-Mann-Unternehmen seinerzeit begann, hat sich zu einem Technologie-Imperium entwickelt. Über 1.000 Ingenieure arbeiten heute daran, Ihnen stets nur die besten Produkte zur Verfügung zu stellen. Geforscht und entwickelt wird dabei in der Dyson-Zentrale in Malmesbury in Großbritannien.