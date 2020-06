Die bislang schönste, romantischste und aufregendste Geschichte meines Lebens wurde nur möglich, weil ich durch Zufall beim Stöbern im Netz einem ebookers-Gutschein fand. Aber alles der Reihe nach. Mein Freund Martin und ich lernten uns schon während unseres Studiums kennen. Martin studierte Sprachen auf Lehramt und musste zum Abschluss seines Studiums ein ganzes Jahr lang in Italien verbringen, um dort ein Pflichtmodul zu erfüllen. Derweil steckte auch ich in Deutschland in meinem BWL-Prüfungen und lebte allein vom Bafög, weil für Nebenjobs in dieser Studienphase schlichtweg keine Zeit blieb. Als Martin sein Auslandsjahr begann, brachte ich ihn unter Tränen zum Flughafen. Würde unsere Beziehung dieses Jahr überstehen?

Komm doch über Weihnachten zu mir!

Nachdem wir uns schon über 4 Monate nicht gesehen hatten, war die Sehnsucht groß. Eines Tages am Telefon alberten wir herum. „Du kannst ja über Weihnachten zu mir kommen“. Ja klar dachte ich – aber wie soll ich die Tickets finanzieren? Trotzdem ließ mich der Gedanke irgendwie nicht in Ruhe und ich stöberte durch das Netz. Dabei stieß auf eine Gutscheinseite mit ebookers Gutscheinen. 20 Prozent Rabatt auf Flugtickets in der Nebensaison? Vielleicht könnte ich mir damit tatsächlich einen Flug leisten?

Überraschungsbesuch in Venedig dank rabattiertem Flugticket

Über ebookers fand ich ein Angebot für einen Hin- und Rückflug für 240,00 Euro. Ich löste während der Buchung meinen ebookers-Gutschein ein und konnte es kaum glauben. 192,00 Euro für den Hin- und Rückflug? Ich buchte den Flug und konnte es kaum fasst. Schon ein paar Tage später ging es los. Zwar konnte ich nur Handgepäck mitnehmen, aber in Venedig herrschen ja selbst im Winter milde Temperaturen. Da ich ja Martins Adresse hatte, schlug ich mich vom Flughafen mit Bussen bis in die Via Antonio Lamberti durch und klopft gegen 14 Uhr an die Tür. Martin konnte es kaum fassen und ein Tränchen kullerte sogar über seine Wange. Es war unser bislang allerschönstes Weihnachtsfest, das uns mit einem ebookers-Gutschein ermöglicht wurde.