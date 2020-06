Die Wurzeln des Unternehmens Eddie Bauer liegen in den USA. In Seattle, Washington / USA, wurde im Jahr 1920 das erste Geschäft des Unternehmensgründers eröffnet. Hat man sich in den Anfangsjahren auf Herrenmode konzentriert, konnte im Jahr 1927 dank der Ehefrau des Gründers auch die Damenmode ins Sortiment aufgenommen werden. Eher nebensächlich erscheint heute die Tatsache, dass Eddie Bauer auch das Patent auf den ersten Federball hatte. Die Art von Federball, wie sie noch heute im Sport verwendet wird. Die ersten Jacken, die mit Daunenfedern gefüllt waren, ließ er sich patentieren. Sie waren nicht nur bei Privatleuten beliebt, sondern bescherten ihm auch einen immensen Auftrag der US-Armee Fliegerstaffel. Als Vorreiter seiner Branche gab Eddie Bauer im Jahr 1945 den ersten Versandkatalog heraus.

Outdoorkleidung bzw. der Stil, der dieser Kleidung angelehnt ist, sind die Grundlage des Unternehmens. Zudem konnte sich der Bekleidungsmagnat das Prädikat “Expedition Outfitters” sichern. In Deutschland kam der erste Versandkatalog 1993 / 1994 auf den Markt. Und schon 1995 konnte Eddie Bauer einen joint venture mit diversen Mitgliedern der ottogroup eingehen. 2001 erhielt das Unternehmen seinen Internet auftritt. Die Kleidung von Eddie Bauer liegt nach wie vor voll im Trend, nicht nur bei Outdoor-Freunden.