Edumero ist der Betzold Firmengruppe zugehörig. Diese ist als Lehrmittelverlag und Schul-Versandhaus bekannt. Nichts, was man in einer Schule für einen optimalen Unterricht benötigen könnte, fehlt in den Katalogen der Betzold-Gruppe.

Alle Kunden und Interessierte wundern sich, warum die Mitarbeiter der Betzold-Gruppe stets besser über die Bedürfnisse der Schulen und Kindergärten informiert sind als andere der Branche. Vielleicht sind es aber auch nur die mehr als 40 Jahre Erfahrung in dieser Rubrik. Bei Edumero und auch allen anderen Zugehörigen der Betzold Gruppe kann man sich darauf verlassen, dass die Artikel nicht nur Spaß mit sich bringen. Sie sind wertvolle Spielsachen, die unseren Kindern das Leben durch wahrhaftiges Begreifen näherbringen wollen.

Während sich die anderen Mitglieder der Betzold Gruppe direkt an Schulen, Kindergärten und Tageseinrichtungen wenden, hat sich Edumero auf den Privatkunden spezialisiert. Denn natürlich sollen die tollen Spielgeräte und andere Lernutensilien nicht nur im Kindergarten genutzt werden. Auch zu Hause bringen diese Dinge viel Spaß, Spannung, Abenteuer und Wissen ins Haus, direkt zu den Kindern. Genau das, was sich alle Eltern wünschen.