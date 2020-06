Sex möchte man natürlich genießen, Spaß haben aber auch verhüten. Doch haben Sie sich mal gefragt, woraus ein Kondom eigentlich besteht? Die meisten bestehen aus Latex. Bei der Produktion von Latex wird häufig Kasein benutzt, was das Hauptprotein in Milch ist. Richtig: reguläre Kondome sind in der Regel nicht vegan. Der Online Shop einhorn jedoch bietet Ihnen vegane Kondome und Periodenprodukte wie Menstruationstassen an. Und das in einem modernen, jungen und frechen Design. Die Marke richtet sich an alle, die Spaß am Sex haben aber vegan leben. Sehen Sie sich im Online Shop mal um und nutzen Sie bei einer Bestellung einen unserer einhorn Gutscheine, um sich attraktive Rabatte zu sichern.