ELV ist Hersteller, Versender und Verlag in einem. Als Hersteller werden von der Bausatzidee bis zum Fertiggerät genau die Produkte selbst entwickelt, die der Markt bisher vermissen lässt. Auch Anregungen und Vorschläge von Kunden werden hierbei berücksichtigt. Als Elektronik-Versand ist man bei ELV stets auf der Suche nach neuen innovativen Produkten, die zunächst ausgiebig getestet und geprüft werden. Technische Berater stehen Ihnen zudem bei der Produktauswahl gern zur Seite. ELV ist zudem auch Fachverlag. Mit dem ELVjournal und den ELV Bausätzen werden Schaltungsideen, Schaltungsbeschreibungen und Bausätze in Fertiggerätequalität geboten. Mit einer mehr als 40-jährigen Unternehmensgeschichte, gehört ELV heute zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Hausautomation und Consumer Electronics in Europa. Das Onlineangebot umfasst mittlerweile mehr als 10.000 Produkte, von der Sicherheitstechnik bis zur Wetterstation.