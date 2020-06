Sie wollen die Produkte von EMP lieber live vor Ort austesten? Dann besuchen Sie doch einen der vier EMP-Stores in Essen, Leipzig, Nürnberg oder Wien oder den Outlet-Store an der A 31. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einer großen Auswahl des EMP-Sortiments zu stöbern, nach Herzenslust die Sachen anzuprobieren und von exklusiven Store-only-Aktionen zu profitieren. Natürlich können die Geschäfte nicht alle Artikel anbieten. Jedoch müssen Sie in keinem Fall auf die Auswahl verzichten: Sie können die Produkte vorher telefonisch oder per E-Mail in den Laden bestellen und das Team informiert Sie, sobald die Bestellung für Sie bereit liegt.