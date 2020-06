Die Erfolgsgeschichte von Enterprise Rent-A-Car ist nachhaltig und fortdauernd. Bereits 1957 wurde das Unternehmen von Jack Taylor gegründet. Dieser wählte den Namen „Enterprise“ zu Ehren des Flugzeugträgers USS Enterprise auf dem er während des 2. Weltkrieges diente. Der Name Enterprise steht heute für Führungskultur und die Vision des Unternehmens.

Enterprise bietet seinen Kunden Auto- und Transporter-Vermietungen direkt an deren Wohnorten und an Flughäfen an. Enterprise ist Teil der in St. Louis ansässigen Enterprise Holdings, dem weltweit größten Autovermieter und Anbieter von Mobilitätslösungen. Über das integrierte globale Netzwerk unabhängiger regionaler Tochtergesellschaften und Franchise-Unternehmen betreibt Enterprise Holdings die Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car an mehr als 10.000 Standorten in 100 Ländern der Welt. Die Flotte der Unternehmen umfasst inzwischen mehr als zwei Millionen Fahrzeuge.