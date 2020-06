Exklusivität bezahlbar machen - nach diesem Motto wird bei Equiva gehandelt. Denn nicht immer muss ein exklusiver Artikel auch tatsächlich teuer sein. Denn Reiten ist nicht nur ein natur- und tiernaher Sport. Auch die Reitermode soll Spaß machen. Auch den Ansprüchen der Pferde möchte Equiva gerecht werden.

Aus diesem Grund werden bewährte, aber auch neue, pferdegerechte Produkte angeboten. Sind diese auf dem Markt nicht zu finden, werden bei Equiva neue entwickelt und ins Sortiment aufgenommen. So gehörten folgende Exklusive-Namen direkt zum Unternehmen: EQUIVA DESIGN, 4HORSES, 4RIDERS sowie GOLDHORSE. Es versteht sich von selbst, dass die großen Markennamen des Reitsports nicht im Sortiment fehlen.

Equiva sieht sich als Rund-um-Versorger des Reitsports. In Deutschland können mittlerweile über 50 Fachgeschäfte verzeichnet werden. Der Firmensitz befindet sich in Krefeld. Mehr als 1.000 Menschen arbeiten mittlerweile für das Unternehmen EQUIVA. Equiva ist ein Franchiseunternehmen in Reitsporteinzelhandel. Es ist der Fressnapf-Gruppe zugehörig.