Sind Sie Eltern von Zwillingen? Dann genießen Sie auf der einen Seite doppeltes Glück, müssen aber beim Einkauf von Babysachen auch tiefer in die Tasche greifen. Mehrlingseltern sparen nicht nur mit einem Erwin-Müller-Gutschein, sondern können sich auch dauerhaft 10 Prozent Rabatt auf Ihre nächste Bestellung sichern.

Wie bekomme ich den Mehrlingsrabatt?

Der Vorteil gilt bis zum 14. Lebensjahr Ihrer Kinder. Um an der Aktion teilzunehmen, brauchen Sie lediglich eine Kopie der Geburtsurkunde oder des Mutterpasses an die Service-Adresse des Shops zu senden. Der Vorteil wird fest in Ihrem Kundenkonto hinterlegt und automatisch bei jeder Bestellung gutgeschrieben.