Esprit wendet sich an alle, die Spaß an Mode haben. Dabei setzt Esprit vor allem auf Casual Wear und beweist, dass auch Alltagskleidung nicht langweilig sein muss. Egal ob jung oder alt – bei diesem Modelabel findet wirklich jeder das passende Produkt. Denn das Sortiment beginnt schon bei der Kindermode und erstreckt sich bis hin zu modischen Klassikern, die in jedem Alter getragen werden können. Dank der Linie „edc by Esprit“ ist auch an die Heranwachsenden gedacht. Denn die Linie steht für junge Styles, die besonders lässig sind. Auch das Preissegment von Esprit ist breit gefächert. Neben erschwinglicher Mode zählen auch besondere Highlights wie Kaschmir-Pullover zum Sortiment. Doch egal, welches Produkt am Ende im Warenkorb landet – am günstigsten shoppt man mit einem Esprit Gutschein.