Bereits seit 20 Jahren ist Euromaster der Ansprechpartner, wenn es um Dienstleistungen rund ums Auto geht. Das Unternehmen ist mit zahlreichen Werkstätten in Europa vertreten und allein rund 700 gibt es in Deutschland und Österreich. Euromaster bietet verschiedene Service-Leistungen an wie Reifenmontage, Reparatur, 24h-Reifenpannenservice und vieles mehr.

In den 17 europäischen Ländern, in denen der Dienstleister vertreten ist, verkauft er rund 17 Mio. Reifen an circa 4,5 Millionen Kunden jährlich. Unter den Reifenmarken finden sich Topmarken wie Hankook, Dunlop, Continental, Pirelli oder Michelin.

Von der Achsenvermessung bis hin zur Reifenbefüllung mit Power Air und der fachgerechten Entsorgung der Altreifen wird Ihnen hier alles rund um Reifen geboten – selbst eine Reifenversicherung können Sie über Euromaster abschließen. Mit dem erstklassigen 10-Punkte-Sicherheitscheck bietet Euromaster zudem eine Rundum-Betreuung, sodass Sie stets sicher unterwegs sind.