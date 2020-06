Meine Freundin und ich wohnen weit voneinander entfernt – sie in Schweden, ich in Deutschland. Wir kennen uns seit der Schulzeit, ihre Familie lebte lange Zeit in Berlin aber nach dem Abitur zog es sie zurück in ihre Heimat. Ida studierte dort und aus unserer Beziehung wurde eine Fernbeziehung. Doch so oft es eben ging, besuchten wir uns. Etwas erschwert wurde dieses Vorhaben durch unser begrenztes Studentenbudget, weswegen der ein- oder andere Besuch schon ausfallen musste.

Die Sehnsucht war groß, der Geldbeutel klein

Das nächste Treffen in den Sommer-Semesterferien rückte näher. Durch die vielen Prüfungen war der Geldbeutel allerdings schmal. Eine Flugreise war zu dieser Zeit unerschwinglich – blieb noch eine Überfahrt mit der Fähre. Doch leider hatte mein Auto keinen TÜV mehr bekommen und ohne Fahrzeug zur Fähre zu kommen und vor allem von Trelleborg nach Östersund zu lebte, wo sie lebte – ein Ding der Unmöglichkeit.

Dank Europcar-Gutschein gab es ein Happy-End

Auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich mobil werden konnte, stieß ich auf Europcar. Doch eine erste Kalkulation, was mich ein Mietwagen kosten würde, brachte auch schon wieder Ernüchterung. Auch diese Mietkosten überstiegen mein Budget. Und dann half mir der Zufall weiter. Ich wollte schon meiner Freundin erklären, dass unser Treffen in diesem Sommer leider ausfallen müsste, fand ich die Gutscheinliste. Dort entdeckte ich ein Last-Minute-Angebot für einen Mietwagen, den ich mit meinem Studentenrabatt kombinieren konnte. Ich bekam mehr als 30 Prozent Rabatt auf den ursprünglichen Preis – Gebucht. Zwei Wochen später konnte ich mein Fahrzeug abholen und konnte den Waren direkt vor Ort in Schweden wieder abgeben.