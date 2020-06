Wenn Sie Ihre Eventim-Eintrittskarten nicht online einkaufen wollen, dann müssen Sie das auch nicht. Bundesweit gibt es zahlreiche Vorverkaufsstellen, an denen Sie Ihre Tickets auf die gute alte Art kaufen. Sie wissen nicht, welche Verkaufsstelle es in Ihrer Nähe gibt? Kein Problem, in diesem Fall hilft Ihnen Eventim gerne weiter. Auf dem Onlineportal der Ticketplattform entdecken Sie ein Tool, mit dem Sie die Standorte der Vorverkaufsstellen in wenigen Augenblicken ermitteln. Tragen Sie in das Suchfeld des Tools Ihren Wohnort oder die Postleitzahl ein und starten Sie die Suche. In wenigen Augenblicken sehen Sie auch schon die Standorte samt Anschrift und Kontaktmöglichkeiten.