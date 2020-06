Abseits der regulären Preise und der speziellen Reisedeals gibt es bei Expedia noch viel mehr Sparpotenzial zu entdecken. Einen klassischen Sale-Bereich wie im Onlineshop gibt es auf diesem Reiseportal nicht. Doch Expedia hat sich auch so reichlich einfallen lassen, um den Kunden Angebote zu Schnäppchenpreisen zur Verfügung zu stellen. So gibt es bei Expedia zum Beispiel den Frühbucher-Rabatt, mit dem Sie sich Prozente auf langfristig geplante Buchungen sichern. Auch Kurzentschlossene profitieren bei Expedia in vielen Fällen. Die Lastminute-Reisen sind unschlagbar günstig und unglaublich vielseitig.

Auch sogenannte Blitzaktionen veranstaltet Expedia immer wieder. Dabei sind ausgesuchte Reiseangebote für eine kurze Zeit ganz besonders günstig. Hier müssen Sie sich beeilen, damit Ihnen die Superschnäppchen nicht jemand anders wegschnappt. Abseits dessen hat Expedia noch zwei Bereiche auf dem eigenen Reiseportal eingerichtet, in denen es ausschließlich um Billigreisen bzw. um Billigflüge geht.