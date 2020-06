Es kann ganz unterschiedliche Gründe geben, warum Sie auf ein Fahrrad zurückgreifen. Möglicherweise haben Sie nur kurze Wege zu bewältigen und möchten auf diesen noch etwas für Ihre Gesundheit tun. Vielleicht haben Sie auch kein Auto und das Fahrrad stellt Ihre Alternative dar. Möglicherweise sind Sie viel mit den Kindern unterwegs und diese lieben es, mit dem Rad zu fahren. So vielseitig wie die Gründe, warum Sie zu einem Fahrrad greifen, so breit gefächert ist auch die Zielgruppe von Fahrrad24. Gerade das große Sortiment sorgt dafür, dass Sie hier schnell fündig werden. Egal, ob Sie direkt ein neues Fahrrad im Fahrrad24 Online-Shop kaufen möchten oder einfach auf der Suche nach der richtigen Beleuchtung und Satteltaschen sind – der Anbieter füllt sein Sortiment immer wieder auf und stellt eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Produkten von unterschiedlichen Marken und Herstellern zusammen.