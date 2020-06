Kennen Sie das: Sie stöbern am Abend nach der Arbeit in Ihren E-Mails und entdecken einen Newsletter, der Sie auf attraktive Rabattaktionen in Ihrem Lieblingsmodeshop aufmerksam macht. Als Sie sich das Angebot ansehen wollen, ist es aber leider schon längst vergriffen. Schade – aber leicht zu ändern. Wenn Sie sich kostenlos die Farfetch-App herunterladen, bekommen Sie noch vor allem anderen einen Farfetch-Gutschein für die neusten Rabattaktionen per Push-Nachricht. Sie können sich Ihr Schnäppchen also bequem in der Frühstückspause, in der Bahn oder an der Kasse im Supermarkt sichern.

Farfetch verkauft Luxusware an alle, die es sich leisten können

Nach eigener Aussage beträgt der durchschnittliche Bestellwert auf Farfetch 653,00 Euro. Das zeigt schon, wie hoch das Preisniveau des Shops ist. Schuhe können schnell mehrere hundert Euro kosten, Schmuck und Uhren sind noch weitaus teurer. Der Shop richtet sich damit an alle, die nicht unbedingt jeden Euro zweimal umdrehen, sondern die finanzielle Freiheit besitzen, das Leben in jeder Hinsicht zu genießen. Das ist natürlich kein Grund, nicht nach einem Farfetch-Gutschein Ausschau zu halten. Denn wer im Kleinen spart, kann es später im Großen ausgeben.