Der Onlineshop Feelunique ist eine der ersten Adressen, wenn es um Luxus-Beautyprodukte geht. Neben pflegender Kosmetik für Haut, Haare und Körper sind in dem Angebot ebenfalls Make-up und weitere Produkte wie Selbstbräuner und Sonnenschutzmittel enthalten. Der Anbieter widmet den Herren eine gesonderte Rubrik, denn der moderne Mann legt mittlerweile Wert auf eine gepflegte Haut.

Gegründet wurde Feelunique 2005 in Großbritannien und bis heute befindet sich der Sitz des Kosmetik-Anbieters in London. Laut eigenen Angaben gilt die Feelunique international Ltd. als einer der größten europäischen Einzelhändler für Luxus-Beautyprodukte und führt mehr als 500 Marken in seinem Produktsortiment. In dem Namen des Onlineshops verbirgt sich die Firmenphilosophie: Dank der Kosmetikprodukte sollen sich die Kunden einzigartig fühlen. Bei Feelunique spielt neben dem Thema Schönheit auch die Gesundheit eine große Rolle. Aus diesem Grund sind im Sortiment auch Naturheilmittel, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Mineralien zu finden.