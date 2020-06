Die Biomechanik untersucht den menschlichen Bewegungsapparat und verbessert ihn auf physikalischer Basis. Sie fragen sich, was das mit dem Angebot von Fitflop zu tun hat? Ganz einfach: Hier finden Sie besondere Damen- und Herrenschuhe, die einen gründlichen Test im Human Performance Lab in Calgary durchgemacht haben, bevor Sie in den Onlineshop kommen.

Noch nicht überzeugt? Dann sollten Sie sich die aktuellen modischen Kollektionen ansehen, die beweisen: Stylische Schuhe können auch unheimlich bequem sein. In dem Onlineshop finden Sie im Schlussverkauf Rabatte von bis zu 60 Prozent und profitieren mithilfe der Fitflop Gutscheine von weiteren Vergünstigungen.