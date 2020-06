Die Fitness First Kette Deutschland gehört zur renommierten Fitness First Ltd., die einer der weltweit größten Betreiber weltweit von Fitnessstudios ist. Mehr als 1,4 Mio. Mitglieder und über 500 Clubs weltweit gehören zur Kette. Allein in Deutschland zählt Fitness First über 235.000 Mitglieder und beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter.

Gegründet wurde das Unternehmen 1992 in Bournemouth und ist heute nicht nur in Europa, sondern ebenfalls in Asien und Australien tätig. In Deutschland firmierte das Unternehmen bis Ende 2008 noch unter Fitness Company und in Belgien unter „Passage“. Fitness First gehört seit 2012 dem Private-Equity Unternehmen Oaktree, einem Unternehmen, das bis auf einen Club in den vereinigten Arabischen Emiraten auch Eigentümer und Betreiber der Clubs ist.

Die Philosophie ist klar: Fitness First möchte seine Mitglieder dabei unterstützen, die eigene Fitness zu steigern, die Gesundheit zu verbessern und sich rundum wohl zu fühlen – unabhängig von Alter, Figur oder Trainingsstand. Bei Fitness First stehen die individuellen (Fitness-)Ziele eines jeden einzelnen Mitglieds grundsätzlich im Fokus: Körperstraffung, Kraftaufbau, Gewichtsreduktion oder Rehabilitation: Das Team von Fitness First setzt bei dem Training auf die richtige Balance von Training, Ernährung und Inspiration.

Die Mitglieder erreichen nach eigenen Aussagen von Fitness First dank des ganzheitlichen Ansatzes die gesetzten Fitnessziele schneller und effizienter. Somit können sie ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern.