Fleurop bietet Ihnen nicht nur Sträuße und Grüße für alle möglichen Anlässe, sondern wartet jede Woche mit einem neuen „Strauß der Woche” auf. Dieses Arrangements passt besonders gut zur Jahreszeit, da Fleurop hier die beste Auswahl saisonaler Blüten für Sie zusammenstellt.

Sie möchten lieber etwas im größeren Format? Dann sehen Sie sich den „Strauß des Monats” an. Auch für diese Kreation stellen die Fleurop-Spezialisten eine saisonale Auswahl zusammen und arrangieren einen Strauß, dessen Look sich an der Jahreszeit orientiert. So haben Sie immer eine Auswahl in petto, die Ihre Liebsten nicht nur mit seinem gekonnten Arrangement überrascht, sondern dank der passenden Thematik garantiert zum Lieblings-Accessoire auf dem Wohnzimmertisch wird – zumindest für ein paar Tage.

Außerdem hat Fleurop, je nach Jahreszeit, einen passenden „Astro-Strauß” parat. Dieser ist jeweils auf das Sternzeichen der Geburtstagskinder in diesem Zeitraum zugeschnitten. Die ideale Geschenkidee also, wenn Sie jemanden kennen, der bald seinen Geburtstag feiert... und umso besser für Sie, wenn Sie gerade die Fleurop Gutscheine entdecken und damit beim Schenken auch noch sparen können!