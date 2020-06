Falls Sie bisher gedacht haben, dass es bei einem Verkauf Ihrer technischen Produkte gar keine Aktionen gibt, können Sie bei FLIP4NEW das Gegenteil feststellen. Der Anbieter hat immer wieder Aktionen und Codes im Programm, die für verschiedene technische Geräte eingesetzt werden können. Es handelt sich dabei in erster Linie um Aktionscodes für spezielle Produkte. Mit diesen Codes erhalten Sie noch einmal zusätzliche Auszahlungen für Ihre Produkte, wenn diese den Vorgaben aus dem Gutschein entsprechen. Das heißt, Sie prüfen einfach nach, ob der Code für Ihre Verkaufsprodukte gültig ist. So gibt es Aktionen speziell für Produkte von Apple oder auch für Kameras und Smartwatches. Die Aktionen treten in unregelmäßigen Abständen auf. Es lohnt sich also immer wieder ein Blick auf die aktuellen Angebote. Sind Sie fündig geworden und passt die Aktion zu Ihrem Verkaufsprodukt, können Sie den oben aufgeführten Vorgang zum Einlösen der Gutscheine durchführen.

Holen Sie sich besonders hohe Beträge für Ihre Produkte

Vielleicht denken Sie schon länger darüber nach, sich ein neues Smartphone zu gönnen und dafür das alte Modell zu verkaufen. Dieser Vorgang ist nicht nur praktisch für Sie, sondern auch nachhaltig, da Ihr genutztes Produkt wiederverwertet wird. Damit Sie auch wirklich den optimalen Preis bei FLIP4NEW erzielen, gibt es einige Tipps. Achten Sie darauf, dass das gesamte Original-Zubehör von Ihrem Produkt vorhanden ist. Geben Sie mögliche Schäden am Gerät genau an, damit der angebotene Betrag für Ihr Produkt später nicht reduziert wird. Warten Sie vielleicht noch eine passende Aktion ab. Gerade in Bezug auf die jeweilige Saison, wie Weihnachten oder auch Ostern, gibt es immer wieder spezielle Angebote, mit denen Sie noch mehr verdienen können