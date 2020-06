Bei Foot Locker handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen, das seinen Sitz in New York City hat. Gegründet wurde das Unternehmen Foot Locker 1974. Damals wurden als Tochterunternehmen von Woolworth Sportschuhgeschäfte betrieben, jedoch noch auf Kalifornien begrenzt. Die ersten Foot Locker Filialen sollten schnell folgen. Heute hat das Unternehmen mehr als 3.300 Filialen in den USA, Kanada, Europa, Asien und Australien. Foot Locker ist in insgesamt 21 Ländern vertreten. Zu Foot Locker gehören auch die Untermarken Lady Foot Locker und Kids Foot Locker. Das Unternehmen hat sich auf Turn- und Sportschuhe sowie Sneaker spezialisiert, bietet aber auch Sportbekleidung und legere Alltagsmode an. Dabei liegt der Fokus vor allem auf Kollektionen angesagter Trendmarken wie Vans, Skechers, UGG, Reebok und Timberland.