Bei Framily bestellen Sie Geschenke der besonderen Art. Im Onlineshop finden Sie Kinderbücher, Adventskalender oder andere Geschenke, die sich personalisieren lassen. So wird Ihr Kind zum Helden in seiner eigenen Geschichte. Bis zu 40 Möglichkeiten der Personalisierung stehen zur Auswahl, so dass Sie ein ganz einzigartiges und persönliches Unikat kreieren. Dabei können auch bekannte Lieblingshelden der Kinder in die Geschichten integriert werden, von der Eiskönigin bis zum Feuerwehrmann Sam. Strahlende Kinderaugen sind so garantiert. Und Sie freuen sich über einen attraktiven Rabatt, wenn Sie einen Framily-Gutschein für Ihre Bestellung nutzen.