Der Frankonia-Onlineshop ist ein Treffpunkt für alle, die buchstäblich gerne auf die Jagd gehen. Zum Sortiment gehören Artikel rund um die Jagd, den Schießsport, frei erhältliche Waffen sowie Artikel zum Selbstschutz und der Naturbeobachtung. Der Traditionsshop gehört seit seiner Gründung 1908 zu den Markführern im Bereich Jagd und Sportschießen. In Deutschland existieren allein 24 Standorte, in denen sich die Kunden selbst vom Sortiment überzeugen können. Gekauft wird dann aber am besten online mit einem Frankonia-Gutschein, denn die meisten Gutscheincodes können nur im Rahmen einer Onlinebestellung eingelöst werden.