Also packten wir alle Produkte, die im Kleintier-Ratgeber empfohlen wurden, in den Warenkorb. Neben einem Stall und Futter landeten auch Produkte zur Fellpflege und etwas zum Spielen in unserem Warenkorb. Unseren Neulingen sollte es schließlich an nichts mangeln. Da unsere Bestellung den Mindestwert von 29 Euro überschritt, war der Versand sogar kostenfrei. Die Sendung hielten wir bereits wenige Tage nach Weihnachten in der Hand. Die Produkte waren alle von ausgezeichneter Qualität. Wer auch mal so spontan eine Grundausstattung für den eigenen Vierbeiner braucht, ist bei Fressnapf gut bedient.