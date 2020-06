Diesen Bonus gibt es für die Rechtsschutzversicherung, Hausrat-, Haftpflicht- und die Kfz-Versicherung. Friendsurance bringt Sie in eine Gruppe von ungefähr 10 Personen, um einen Bonus umzusetzen. Gleichzeitig steigt die Selbstbeteiligung im Vertrag, der Beitrag sinkt und Sie sparen. In den meisten Fällen müssen Sie in einem Schadensfall den Anteil aus eigener Tasche bezahlen. Das erledigt die Gruppe bei Friendsurance. Ihnen entstehen keinerlei Zusatzkosten. Also macht der Makler nichts weiter, als die Beiträge auf die Gruppe aufzuteilen. Durch die Selbstbeteiligung sparen Sie Geld ein, das bei einem Schwesterunternehmen bis zum Ende des Jahres bleibt und bei Schadensfreiheit auf Ihrem Konto eingeht.