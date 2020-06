Die FTI Touristik GmbH gehört der FTI Group an, bei der es sich um Europas viertgrößten Reiseveranstalter handelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München und betreibt eigene Niederlassungen in Österreich sowie ein Tochterunternehmen in der Schweiz. Bekannt ist FTI vor allem als Anbieter von Pauschal- und Bausteinreisen. Mit einer 35-jährigen Erfahrung weiß man bei FTI genau, auf was es Urlaubssuchenden ankommt und bietet Hotels weltweit zu attraktiven Preisen an. Bei FTI buchen Sie mit Best-Preis-Garantie. Zusätzliche Vorteile und Vergünstigungen halten immer aber auch unsere FTI-Gutscheine bereit. Je mehr Sie sparen, desto mehr kommt dies Ihrer weiteren Reiseplanung zugute. Das gesparte Geld kann gleich für die nächste Urlaubsbuchung zur Seite gelegt werden und ermöglicht es Ihnen so, noch mehr von der Welt zu sehen.