Kaufen Sie nicht nur erstklassige Gartenartikel beim Profi. Ziehen Sie dazu noch preisliche Vorteile mit den ständig neu präsentierten Rabattprogrammen. Schauen Sie sich gleich im Angebotslaufband auf der Startseite des Garten-Stores nach Aktionen aus den unterschiedlichen Themenwelten um. Profitieren Sie zu jeder Jahreszeit von saisonalen Preisnachlässen auf Blumen, Samen und Pflanzen. Lassen Sie sich des Weiteren nicht die Angebote in den „Empfehlungen“ entgehen und verpassen Sie es nicht einen Blick in das Gärtner Pötschke Sale zu werfen. Finden Sie im Gärtner Pötschke Outlet Saatgut, Gartenbedarf und Artikel aus den Rubriken Gartenfreizeit und Inspirationen zu Sparpreisen. Mit Rabatten von bis zu 50 Prozent dürfen Sie im Garten Sale rechnen.

Wollen Sie noch mehr sparen, dann machen Sie sich zum Mitglied im Gartenclub. Sie melden sich in wenigen Schritten an und profitieren dann zum Beispiel von Club-Rabatten in Höhe von 3 Prozent auf ausgesuchte Waren. Darüber hinaus ergattern Sie sich Sonderangebote nur für Clubmitglieder und Sie erhalten mehrfach im Jahr die Clubzeitung. Nicht zuletzt kommen Sie in den Genuss von Gratis-Proben und Geschenken. Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Natur- und Gartenclub fällt einmalig pro Jahr an. Schauen Sie auch in die Inspirationen des Gartenfachversands und lassen Sie sich hier und da von im Preis reduzierten Markenwaren überraschen.