So gut wie jeder von uns war schon einmal in einem Kaufhof- oder Karstadt-Geschäft. In jeder größeren Stadt Deutschlands steht mindestens eines dieser Kaufhäuser und lockt mit einer Vielzahl an Produkten zu fantastischen Preisen. Auf dem Onlineportal von GALERIA werden Sie alle Standorte der Kaufhäuser schnell und einfach ermitteln. Starten Sie dazu den Filialfinder und tragen Sie die gewünschte Postleitzahl ein. In wenigen Augenblicken zeigt Ihnen das Tool auch schon die Standorte in der Umgebung an. Zu jedem Kaufhaus öffnen Sie per Mausklick eine Übersichtsseite. Dort sehen Sie die Aufteilung der jeweiligen Kaufhäuser, deren Services, die Öffnungszeiten sowie die Kontaktoptionen.