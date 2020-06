Wenn Sie auf der Suche nach einer Beschreibung für die Kunden des Gameladen-Onlineshops sind, gibt es dafür einen Begriff: Gamer. Dabei stellt sich jeder den klassischen Gamer so vor, dass er bis in die frühen Morgenstunden in einem dunklen Kellerraum sitzt, mit dicker Brille auf der Nase, kalten Pommes Fritz neben der Tastatur und einer warmen Cola ohne Kohlensäure in der Hand. Dabei wird die Zielgruppe des Shops immer vielseitiger und geht weit über den typischen Nerd hinaus. Laut Studien ist mittlerweile ein Viertel aller Gamer weiblich. Die Gamelade-Kunden finden Sie in jeder Altersgruppe von sehr jung bis ins höhere Erwachsenenalter. Selbst Führungskräfte haben dieses Metier längst für sich entdeckt.

Ein Shop für Fans von Virtual Reality

Der Gameladen-Onlineshop führt ein wachsendes Sortiment rund um Artikel aus dem Virtual Reality-Bereich. Wer sich für dieses Thema in Kombination mit dem Gaming interessiert, ist im Gameladen genau richtig. Auch Neulinge finden im Sortiment eine umfassende Erstausrüstung an Guthaben für Xbox und Co. Was auch immer Sie bei Ihrer Shoppingtour kaufen wollen: Sichern Sie sich vorab immer einen passenden Gameladen-Gutschein.