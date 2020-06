Die Sparquote reicht bis auf 75 Prozent, wenn es um die Rückerstattung der Flugpreise geht. Haben Sie einen Flug storniert oder nicht angetreten, schauen viele Reisende dem dafür gezahlten Betrag hinterher. Dabei gibt es eine simple Methode, sich einen Großteil des Geldes zurückzuholen. Stellen Sie online auf dem Portal kostenlos einen Antrag und erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit Ihr persönliches Angebot. Je nach Aktionszeitraum gibt es einen weiteren Rabatt und eine Zuzahlung von bis zu 15 Prozent extra auf die Auszahlungssumme, wenn Sie die laufenden Aktionen für sich nutzen. Die unverbindliche Prüfung des Antrags kostet keinen Cent. Geben Sie aber unbedingt in dem Eingabefeld – Haben Sie einen Gutscheincode? – Ihre Gutscheinnummer ein, um von den zusätzlichen Einsparungen zu profitieren. Die Vorteile liegen in der schnellen Reaktion, der unkomplizierten Rückerstattung der Flugtickets und dem persönlichen Service, den jeder Bestandskunde und Neukunden für sich nutzen kann.

Eigentlich bekommen Sie von den Gebühren des Portals fast nichts mit, denn sie erhalten ein Angebot, in der die Aufwandsentschädigung bereits abgezogen ist. Im laufenden Prozess der Antragstellung fallen keine weiteren Zahlungen an. So haben Sie die Möglichkeit, erst einmal unverbindlich herauszufinden, wie viel Sie überhaupt für einen Flug zurückbekommen. Ein Rechtsanwalt würde dafür schon einen stattlichen Kostensatz berechnen, ohne dass Sie überhaupt wissen, wie hoch Ihre Erfolgschancen stehen. So können Fahrgäste auf dem Portal nur profitieren und erhalten konkrete Informationen innerhalb kürzester Zeit. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und sichern Sie sich die neuesten Vergünstigungen direkt auf der Startseite.