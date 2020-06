Bei GERRY WEBER kann man mittlerweile auf eine mehr als 40-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Die Anfänge reichen ins Jahr 1973 zurück, als am 1. März die Hatex KG gegründet wurde. Ursprünglich wurden hier Damenhosen hergestellt und vertrieben. Aus der Hatex KG entstand die Nachfolgegellschaft GERRY WEBER, die heute ein internationaler Mode- und Lifestyle-Konzern ist. Der Markenname GERRY WEBER wurde 1986 geschaffen, als Gesicht der Marke trat damals Tennis-Profi Steffi Graf auf. Dadurch erlangte GERRY WEBER schnell einen großen Bekanntheitsgrad. Noch bekannter wurde die Marke durch das GERRY WEBER Open, einem großen ATP-Tennisturnier und dem einzigen Rasentennisturnier in Deutschland. 1999 eröffnet das erste House of GERRY WEBER in Bielefeld. Seit 2005 kann die Mode auch über den offiziellen Onlineshop bestellt werden. 2014 wird das Modeunternehmen Hallhuber übernommen, das Unternehmen vergrößert sich und führt über die Jahre verschiedene Marken ein, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.