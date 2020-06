getnow wurde 2015 in Berlin ins Leben gerufen. Das Headquarter mit rund 35 Mitarbeitern befindet sich hingegen in München. Aktuell steht der getnow an den Standorten mit über 70 Shoppern zur Verfügung, von denen die Bestellungen der Kunden ausgeführt werden. Erst 2018 ging der Onlineshop online, der permanent weiterentwickelt wird und den Einkauf der Kunden noch angenehmer machen sollen. Mit über 15.000 Produkten wird eine riesige Auswahl an Lebensmitteln angeboten, die alle direkt aus der Metro bei den Kunden angeliefert werden.

Jede Woche kommen Hunderte neue Artikel hinzu. Neben Lebensmitteln für den täglichen Bedarf liefert getnow auch Qualitätsprodukte an Firmenkunden sowie an Privatleute. Damit entfällt die Anfahrt, die Parkplatzsuche, das Schlangestehen und die Schlepperei. Die ausgebildeten Shopper nehmen ihren Kunden alles ab. Beim Partner Metro Deutschland GmbH suchen sie mit größter Sorgfalt die Produkte aus, die sie auch nur selbst wählen würden. Mit dem Logistikpartner werden diese dann direkt an die Kunden geliefert. Frischer geht es somit nicht mehr.

Denn die Tiefkühlware ist perfekt gekühlt und im Durchschnitt ist getnow, nach eigener Aussage sogar günstiger als der herkömmliche Supermarkt, da die Kunden nur den Metro-Preis zahlen, ohne Aufschlag. Die Auslieferung erfolgt in einem zwei- bis vierstündigen Zeitfenster, am gleichen oder Folgetag. Jeden Monat werden neue Standorte eröffnet.