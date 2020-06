Die Lieferung Ihres flexiblen Städtepasses erfolgt umgehend wahlweise per E-Mail oder per App. Sie können den Go City Pass also entweder ausdrucken und mitnehmen oder laden sich die Go City App herunter, in der der Citypass jederzeit zum Einscannen am Einlass bereitsteht. Als Zahlungsmethoden werden im Onlineshop Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express) oder PayPal angeboten.

Darüber hinaus gewährt Ihnen The Go City Pass eine erweiterte Geld-zurück-Garantie. Das heißt: Sie erhalten eine Rückerstattung für nicht genutzte Städtepasse. Sollten sich Ihre Reisepläne also ändern, so können Sie von einem 30-Tage-Rückgabererecht Gebrauch machen und 30 Tage ab dem Kaufdatum nicht aktivierte Pässe kostenlos zurückgeben und erhalten den kompletten Preis erstattet.