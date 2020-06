Das Angebot des Shops ist breit gefächert und spricht eine gemischte Zielgruppe an. Es sind vor allem Kunden und Kundinnen mit Qualitätsbewusstsein, die in diesem Onlineshop ihre Schuhe kaufen. Wer nach möglichst günstigen Angeboten sucht, dabei aber weniger Wert auf Qualität legt, wird bei Görtz nicht fündig. Es ist die Business-Frau, die schicke Pumps kaufen will oder der Globetrotter, der Ausschau nach ein paar Schuhen hält, die ihn um die ganze Welt begleiten.

Mit einem neuen Store spricht Görtz eine junge Zielgruppe an

2017 hat in München eine Görtz-Filiale im Olympia-Einkaufszentrum eröffnet, die gezielt eine sehr junge Zielgruppe anspricht. Der Laden ist im mondänen Wohnzimmer-Flair eingerichtet und schafft mit gedeckten Farben und viel Licht moderne Akzente. Auf kleinen Tisch-Inseln werden die aktuellen Trends der Schuhmode präsentiert. Verkauft werden vorwiegend junge Marken wie Cox, Vagabound, Buffalo oder Panama Jack. Ein kleiner Wehmutstropfen des Shops: Ihren Görtz-Gutschein können Sie leider nur im Rahmen einer Onlinebestellung einlösen.