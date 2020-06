Gegründet wurde die Golf Direktversand GmbH 1976 als Versandhändler für Golfequipment und Golfbekleidung. Golf House hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Golfeinzelhändler in Deutschland entwickelt und nimmt eine führende Position in Europa ein. Heute ist Golf House das Synonym für perfekten Service, hohe Kompetenz und beste Qualität in Hinsicht auf Golf-Mode und -Ausrüstung.

Der Onlineshop steht in engem Kontakt mit den führenden Herstellern, Lieferanten und Golfern weltweit. Über 200 renommierte Marken führt der Onlineshop, womit das Unternehmen einen Maßstab für Qualität und Auswahl setzt. Stetig ist das Team auf der Suche nach dem besten Equipment und den aktuellsten Fashion-Trends für alle Golf- und Modeinteressierten. Neben dem Onlineshop bestehen aktuell 29 Filialen in drei Ländern, wo die sportlich ambitionierten Golfer ihren Einkauf direkt vor Ort in einer freundlichen, serviceorientierten und authentischen Atmosphäre genießen können. Mittlerweile besteht das Sortiment aus über 37.000 Artikeln, womit es dem Onlineshop möglich ist, jeden individuellen Kundenwunsch zu erfüllen.

Die Zentrale sowie der Versand des Unternehmens befinden sich in Hamburg.