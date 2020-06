Wer eine GoPro nutzt, der betreibt oft ein etwas anspruchsvolleres Hobby. Mit dem Mountainbike Bergpässe hinunter rauschen oder Fallschirmspringen sind nicht ganz ungefährlich, was aber den Nervenkitzel ausmacht. Bei Aufnahmen kann es auch mal passieren, dass die GoPro zu Bruch geht. So stabil die Kamera auch ist, je anspruchsvoller das Hobby, des höher die Gefahr, dass etwas kaputt gehen kann. Sind Sie Mitglied des GoPro Plus Service, dann wird Ihnen die Kamera einfach ersetzt und das, ohne, dass irgendwelche Fragen gestellt werden. Darüber hinaus bekommen Sie einen Rabatt von 50 Prozent auf Accessoires und Halterungen.

Das ist aber noch nicht alles. Stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und nehmen viel mit der GoPro auf. Irgendwann ist die Speicherkarte voll. Was dann? Als Mitglied des GoPro Plus Service nutzen Sie unendlich viel Cloudspeicher-Platz. Sie laden die Bilder und Filme einfach und bequem in die Cloud hoch und schon haben Sie auf der Speicherkarte wieder Platz frei. Zu Hause loggen Sie sich dann in Ihren Cloudspeicher ein und laden die Videos und Bilder auf den PC herunter. Sie müssen sich also überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass Ihnen unterwegs der Speicherplatz ausgeht und Sie nichts mehr aufnehmen können. Alles, was Sie dafür tun müssen ist, sich über die Kategorie GoPro Plus für den kostenpflichtigen Service anzumelden.