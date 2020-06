Bei Groupon habe ich das perfekte Geschenk gefunden

"Meine Traumfrau habe ich im Supermarkt getroffen. Wir beide standen vor dem Tiefkühlregal und griffen beide nach der letzten Salami-Pizza. Es war Liebe auf den ersten Blick. Unsere ersten Dates waren traumhaft und wenige Wochen nach unserem ersten Treffen waren wir unzertrennlich. Ich wollte sie unbedingt glücklich machen und versuchte, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Doch leider ist es für einen Mann schlicht unmöglich, immer zu wissen was eine Frau fühlt, sodass wir vor allem anfangs durchaus Missverständnisse hatten.

So schenkte ich ihr zum Beispiel nach zwei Monaten Beziehung einen Ring, den sie fälschlicherweise als Verlobungsring interpretierte und verständlicherweise ziemliche Panik bekam. Dass ich ihr den Ring per Post schickte, trug dann auch nicht unbedingt zur schnellen Klärung bei, da ich zum Zeitpunkt der Ankunft des Rings arbeitete und nichts ans Telefon gehen konnte."

Diesmal mache ich alles richtig

"Nachdem sich das Ganze irgendwann aufgeklärt hatte, nahm ich mir vor, das Schenken in Zukunft wohlüberlegter anzugehen. Eine Gelegenheit ergab sich kurze Zeit später. Sie hatte Geburtstag und dies war meine Chance, das Ring-Desaster wieder gutzumachen. Schnell habe ich aber festgestellt, dass es so viel Auswahl gibt, dass einem schwindelig werden könnte. Da wurde mir auch klar, dass ich sie eigentlich noch gar nicht so richtig kenne. Worüber würde sie sich denn ganz besonders freuen?

Es war zum Verzweifeln. Als ich schon aufgeben wollte, bin ich zufällig bei Groupon gelandet. Und direkt auf der Starseite sprang mich förmlich das perfekte Geburtstagsgeschenk an. Ein Wellnesswochenende für Zwei! Und das auch noch zum Wahnsinnspreis! Ich konnte mein Glück kaum fassen und wusste instinktiv, dass es den Nagel auf den Kopf trifft. Und ich hatte Recht. Sie ist zwar mit ihrer besten Freundin hingefahren und nicht, wie ich hoffte, mit mir, aber ich werde nie ihre strahlenden Augen vergessen, als sie den Briefumschlag öffnete und den Groupon Deal entdeckte."

