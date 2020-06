Wenn Sie Geld investieren, haben Sie bestimmt schon einen Verwendungszweck für den Gewinn im Sinn. Vielleicht sorgen Sie mit growney fürs Alter vor, wollen bauen oder renovieren, sich eine Reise oder etwas ganz Besonderes leisten. Abhängig davon sollten Sie sich Gedanken über das Risiko machen, denn bei growney können Sie ihr Investitionspaket dahingehend einstellen.

Aktien bieten zumeist mehr Rendite, bergen jedoch auch tendenziell mehr Risiko als Anleihen. In fünf verschiedenen Abstufungen können sie den Mix zwischen Anleihen und Aktien wählen. Im Extremfall können Sie so 20% Aktien mit 80% Anlagen, um z. B. für die Altersvorsorge ganz auf Nummer sicher zu gehen. Sind sie Risikofreudig, können Sie auch auf 100% Aktien setzen und so mit einer möglichen Rendite von 7,65% pro Jahr rechnen.

Bei den Aktien investiert growney für Sie in vielversprechende Firmen maßgeblich in den USA und Kanada, in Südostasien sowie natürlich in Europa. Darüber hinaus setzt growney auf Investitionen in den sich entwickelnden Märkten von China, Indien oder anderen Schwellenländern.

Die Anleihen wählt growney sorgsam aus. Um Verzerrungen durch Währungsschwankungen zu vermeiden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Eurozone und nutzt ausschließlich Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, um Ihrem Investment ein festes Fundament zu verschaffen.