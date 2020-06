Bei GUESS erhalten Sie immer wieder verschiedene Rabatte. Teilweise handelt es sich nur um kurze Aktionen. Es gibt aber auch Angebote, die deutlich länger zur Verfügung stehen. So können Sie beispielsweise für kurze Zeiträume eine bestimmte Menge an Prozent bei Ihrem Einkauf sparen. Ersparnisse in 5 % oder auch in 10 % sind möglich. Achten Sie hier auf die Gutscheinbedingungen, die durch den Anbieter festgelegt werden.

Sehr beliebt sind die GUESS Aktionen, bei denen Sie zu Ihrer Bestellung ein kostenfreies Geschenk erhalten. Eine Schachtel im Design des Herstellers, schlichte Accessoires oder auch andere Geschenke werden angeboten. Diese Aktionen gelten normalerweise so lange der Vorrat reicht. Es ist möglich, dass sie einem Mindestbestellwert unterliegen. Informieren Sie sich darüber einfach in den Gutscheinbedingungen.

Teilweise haben Sie die Option, sich bei GUESS einen kostenfreien Express-Versand zu sichern. Gerade kurze vor besonderen Tagen, wie dem Muttertag oder auch dem Frauentag, sind schnelle Lieferungen besonders wichtig. Durch den Rabattcode für einen kostenfreien Express-Versand erhalten Sie die Lieferung Ihrer Bestellung schon am nächsten Tag ohne zusätzliche Gebühren.